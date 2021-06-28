根據經濟部最新消息證實，包括中油、台電、台水、台糖，4大國營事業考績甲等，年終獎金最高可達4.4個月。工作穩定，加上薪資待遇優，國營事業每年招考消息一公布，總是吸引大批考生報考，就算錄取率超低，但依舊是眾人搶破頭。說到招考，有些人考試就是特別神，來看大神拼中油2.5月就上岸，最關鍵2點一定要劃重點。

網友大方分享第1次報考就上榜的訣竅。這名幸運兒其實是機械所應屆畢業生，準備2個半月就考上中油機械職員。分享筆試4大考科如何準備？他認為，國文科寫作能力很重要，但也要結合時事梗。所以考前1周，用「國營事業」搜尋近期新聞，並將新聞內容融入作文題目寫進文中；英文則是考前1個月，每周花1小時看YouTube上的文法教學影片。

由於先前考過研究所，之前的筆試及參考書正好派上用場。專業科目A部分，他先把「一書搞定機械力學概要」這本書讀完，題目挑著做，把例題跟觀念釐清，並且搭配題庫，試著做考古題練習手感，並且再找針對國營事業相關的材料力學、應用力學等考題參考書搭配做練習。

專業科目B部分，熱力學是最好拿分的項目，儘量要讀完；而流體力學一定要讀完前8章，並知道每一項的物理意義；流體機械有些章節跟流體力學重疊的都是重點中的重點，因時間有限，所以他只讀前4章。

結束筆試到了複試這一關，口試會要求考生自我介紹2分鐘，並由主考官再提問。網友回答的SOP都以親身經歷發生的事去做開場，然後再由這故事說出自己的想法。至於，體測階段「辨識牌」關卡，也無想像中的困難，但為了闖關通過，他還每天都花半小時練字。而「辨色實作模擬」這關，則建議聽到指令時，要先自己覆誦一遍再折，以免操作錯誤而飲恨。

綜合上述準備心得，網友認為，要成功上榜與否的關鍵於在於自己的「決心」與「準備」。該背、該讀的一定要準備，不要偷懶。

11111人力銀行發言人黃若薇表示，準備任何考試，想要事半功倍就要用對方法，尤其在時間有限的情況下，更必須拿捏好準則。例如哪些是必考、哪些是重點，這些資訊都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」中眾人的經驗，學習別人準備的技巧，提高效率，讓求職考試有方向，短期衝刺也能金榜題名。