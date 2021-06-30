如今就業環境普遍不佳，加上新冠肺炎疫情的衝擊，不少新鮮人以「穩定」為求職目標，鐵飯碗、金飯碗也因此備受歡迎。而除了常見的公職、銀行之外，同樣深受喜愛的還有台灣高鐵，雖是民間企業，卻有國營事業的性質，起薪不錯、福利也好，吸引許多民眾爭相報考。有名網友將應徵心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供求職者參考。

這位網友應徵的是台灣高鐵的服勤員，面試流程分為2大部分，第1次是筆試，第2次是團體面試。在筆試過程中，總共有4項考科。第1關是英文，內容類似多益測驗，但沒有考英聽，僅有選擇題及閱讀題。第2關是邏輯，包括古文填空題、圖形推理題等，該網友建議，由於時間短、題數多，解題時最好「別糾結」，將心中認定的答案直接填上去即可。

而筆試的第3關是分析，類似數學邏輯，有考計算，但邏輯推演也非常重要。最後一關則是作文，題目是「我對高鐵的印象」，字數限制200字，建議可先上網查詢公司相關資料。團體面試大約2周後舉行，面試官會先請面試者自我介紹，再針對台灣高鐵、服勤員工作內容、危機處理等方向提問，該網友指出，可善用過往學經歷，再結合人格特質進行回應。

回顧面試過程，該網友表示，心理建設的部分也很關鍵，如果職缺並未設定太嚴格的限制，就不需要太過自我設限，應給自己多一些信心，並相信自身能力及人格特質能夠被看見。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣高鐵因其穩定性，以及相對優渥的薪資福利，深受不少新鮮人喜愛，除了精進自身能力之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，快速掌握準備技巧，協助走穩求職路。