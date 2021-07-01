到了人力銀行後，身邊有些朋友都會問我「奇怪，我怎麼投履歷都沒人回？」，有趣的是，找上門的朋友，學經歷一個比一個強，其實我也感到很奇怪，這也勾起了我的好奇心，「如果你不介意的話，履歷方便給我看一下嗎？」，有幾個朋友也很直接的把履歷傳給我，我一看，還真的有問題，但問題不出在文字內容，而是排版上的問題，出現頻率最高。

這些優秀的人才，「不被人資看到」的原因，排名第1的是「在同一家公司待太久」，大家應該很好奇，穩定度高不好嗎？（職場文化已經和過去不同啦！）世事都有兩面刃，待得久除了代表穩定度高之外，也可能表示你對職務異動的接受度和彈性不高，另外一部分就是你的薪資可能相對比較「貴松松」，薪水比很多高階主管更高，這也是人資會考慮的部分。

除了這些比較主觀的因素之外，大部分同一家公司待了很多年的人，經歷會是這樣寫的：

2010/3~2020/6 A公司 擔任業務專員、業務主任、業務經理

但這樣一行寫得滿滿的，其實是增添履歷石沈大海的機率，因為第1關，通常會是電腦系統篩選，如果是要找業務經理的人資，關鍵字當然是搜尋「業務經理」，就算是一份一份用肉眼看，這樣的排序也可能讓人資漏看了，而且人資也需要知道，你擔任不同職務的時間有多長，一位菜鳥主管和成熟的主管，資歷和經驗累積是不一樣的，所以比較聰明的寫法會是：

2010/3-2013/3 A公司 擔任業務專員

2013/3-2016/3 A公司 擔任業務主任

2016/3-2020/6 A公司 擔任業務經理

除了經歷，還有一個重點是照片，或許很多人會覺得照片不就是漂亮、帥氣就好嗎？但很多人會忽略背景，背景最好是淺色，太暗的顏色，會把人給「吃進去」，無法第一眼就吸引人資的眼光。

要記得，人資看每份履歷的時間真的不長，大約6~12秒，就能決定要不要繼續看下去，所以第一眼，一定要吸引人的目光，照片是不是有精神，看起來讓人覺得聰明機靈或有親和力，絕對很加分。

遇上了新冠肺炎疫情，讓很多人打亂求職或轉職布局，1111人力銀行發言人黃若薇，在著作「沒有目的才有趣」也分享了許多不為人知的職場小心機。（圖/1111人力銀行提供）

而履歷自傳的部分，請一定要填寫，千萬不要空白，因為你略過自傳，人資也會自動略過你，畢竟如果連自傳都懶得寫，人資不僅無法了解你，看到的，更會是這個人連爭取工作都「很不積極」。另外，自傳最忌諱的是「流水帳」，「小學一年級得過演講比賽冠軍、小學三年級拿過最佳進步獎，國中一年級.....巴拉巴拉」，這種久遠且不可考的經歷，通通拉哩拉雜沒整理就放進去，會讓忙碌的人資看了很不耐煩（尤其每個月發薪日）。

自傳內容，建議最早從高中開始就好，如果是有一定職場經驗的老鳥，只要清楚闡述在每間公司擔任的職務、實際工作內容、業績或亮點、是否擔任過主管職、管理過多少人，未來打算替公司帶來什麼樣的實質貢獻，簡單清楚明瞭的自傳，勝過又臭又長看不到重點的「家族奮鬥史」，如果時間跟技術允許，圖文並茂、量身定做PPT，會比制式履歷表來的更加分。

最後再提醒大家一個，很多人都不會注意到的小秘密，就是如果住得太遠，住家到公司車程距離1小時以上，有些人資會考量到是不是會無法久任，或是天天遲到開天窗，因此不敢錄用。

曾經我也是「近漂族」，10年前我在新聞台任職期間，為了保持記者的機動性，即便我家就住台北市，也硬是去內湖租房子，距離新聞台騎車只要5分鐘，（早在很久很久以前，內湖在早上塞車的情況，就已經不是開玩笑的），當年的薪資只能租加蓋套房，非常的潮濕，褲子掛在牆壁上會發霉的那種，直到存到了一點錢，才去買了除濕機（當年不敢讓爸媽知道，希望他們不要看到這一篇哈哈）。

現在想想，雖然生活品質沒那麼好，卻能讓自己工作起來不要那麼辛苦（畢竟有時候凌晨就要上班了），我一直認為那是個正確的選擇。當然，大部分的人都想兼顧生活品質、通勤距離、工作表現，這些條件環環相扣，卻很難面面俱到，只能選擇你心裡覺得最重要的選項，而我選擇了居住品質差一點，卻能多睡一點，工作精神更好一點，至今我還是不後悔當時「逐水草而居」的選擇。

也別忘記了，求職前先上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路，或是也可參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業，一個按鍵就能輕鬆轉職！