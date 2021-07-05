在職場上，並非每個人在職位或薪資待遇上，都能一帆風順，步步高升，不少人是這樣的情況，在公司做了挺長的日子，職位呢，兜兜轉轉就是上不去，有時還因為工作認真，被扣上一頂「能者多勞」的帽子，於是有些人會在這個時候，選擇三十六計走為上策，有些幸運兒薪資看漲、福利變好。也有一些人，跳槽後發現根本是跳進一個更大個坑，錢少事多離家遠，比以前更不開心。這時候只剩下兩條路，要嘛忍、要嘛滾。所以到底是跳槽還是跳坑，還得看產業前景、老闆磁場、自我心態的3個面向。為什麼有些人轉職後反而錢不到位、位不到頂，今天跟大家分享一下我身邊的故事。

我的一位朋友，從20多歲就重複著愈跳愈糟糕的人生劇情，直到現在36歲了，薪水卻只比當年我們20多歲，多了1萬元左右。

這個朋友起碼換了5家公司，薪水卻怎麼跳都是「一點點」，他也很不解，為什麼人家跳槽是愈跳愈高，自己卻像一隻在原地跳個不停的袋鼠，而且口袋總是空空。我分享自己的觀察，因為他的「跨度太大」，從媒體業>服務業>媒體業>教育業>設計業，真的是極度有彈性，不畏新挑戰，所以他好奇的問「跨度大，不代表會的更多嗎？為什麼談薪水卻總是這麼不順利？」

如果你也遇到這種困境，想跳槽之前不妨反問自己，你累積夠了嗎？本身實力足夠你爭取更好的薪資嗎？雖然職場文化不同於以往，但職場紅人不脫幾個基本特質，想要在職位或薪資待遇更上一層樓，累積的能力和評價有沒有足夠的支撐力？經驗值、人脈關係、產業資源能不能互通？這恐怕都是想轉職的你需要思考的。

轉職就一定能步步高升嗎？如果沒事先做好充分準備，可能白費力氣，愈換愈糟糕。（圖/1111人力銀行提供）

仔細看看跳槽薪水三級跳的朋友，都有一個特徵，多數是在原公司「表現太出色」，被挖角搶走，又或是同時有很多份工作選擇，這些跳高族，離開的原因通常都是很正面的，像是「想學習別的專長」、「薪資待遇比較高」、「對方給出更好職位」等等更優渥的條件。

至於怎麼跳都在原地的人，多數離開前東家都是因為「主管爛」、「同事煩」、「工作無聊」這一類比較心理層面而非現實層面的考量，我常常會勸這類「心委屈了」的朋友，因為很難知道，下一份工作會不會遇到擺爛的同事、無能的主管（「人」的因素，是最不可控的），而且多數的工作日復一日，做了一兩年後都會變得無聊，所以如何去自己找「新東西」發揮，或是跟主管爭取其他機會，也是一種讓工作變得比較不無聊的方法。離開，不一定是最好的選擇，改變想法和拓展新領域是另一種可以考慮的方向，正在掙扎是否要換工作的讀者，千萬不要因為負面情緒而變成職場逃兵，只要心態和能力都準備好了，該你的待遇也不會少。

在這邊也建議大家，知己知彼百戰百勝，轉職或求職前先上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路，或是也可參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業，一個按鍵就能輕鬆轉職，用更聰明的方式進階你的職場人生吧！