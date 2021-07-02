今年暑假一開始就碰到新冠肺炎疫情三級警戒，但是部分產業仍持續有短期人力需求，包括餐廳內外場人員、倉儲物流理貨人員、網路小編等。到底哪種打工比較適合你呢？我們將打工分為3大類來進行分析：實體打工、接案兼職、技術兼職。

上一篇我們分析過實體打工類，適合喜歡與人互動的新鮮人，可增加更多人脈和訓練應變能力，這篇再來聊聊，工作時間相對自由的任務接案兼職及技術兼職2種類型的打工，適合怎麼樣的新鮮人。

第二類、技術類兼職，只要有一技之長，有個電腦手機就能在家賺錢。

1、寫作：

通常稿費依字數計費，當然也會視文筆的等級調整費用。

2、影音：

會拍攝會剪接後製，當然可以接案，也可以考慮自己做自媒體，但也要做哪種類型的自媒體，市場差異化必須先凸顯出來。

3、翻譯：

翻譯可是個技術活，這個兼職的時間雖然很自由，但是也要考察一下自己的實力，要不然只會白白浪費時間。

一般接案的譯者，除了沒有上班族的勞健保，更沒有年假、獎金等等的福利，薪資大部份是以「字」計費，也就是說「要怎麼收穫，就怎麼栽」。因為以「字」領稿費，所以當我在想買個包包犒賞自己時，心裏就會有個小小的聲音告訴自己：那可得擠出幾萬個字啊！

除了出版業景氣不佳、國內人才濟濟外，對岸那些和我們有著共同語言的千千萬萬名同胞，以及旅居海外有中文能力的華人們，也都搶食這塊大餅，所以除了三不五時看看1111的工作機會，也要主動投遞履歷，還要勇敢面對無數次石沉大海的挫折感；總算有了回音，但還要經過試譯；通過了試譯，覺得伯樂終於出現了，以為只要完成工作，稿費就能入袋了，然而，這才是開端。

挑燈夜戰早已是家常便飯，好不容易完成工作，總該可以領錢了吧！抱歉，還得等出版後才能領部份的稿費，雖然翻譯工作與「事少、錢多」的理想差很大，但當自己的心血化為印刷文字時，那樣的喜悅與成就感是無可比擬的。

4、設計：

賣自己設計的2D插畫、3D模型素材、手機 APP、PPT、或是兼職攝影師。

設計類小秘訣：

1.在設計網站上，有的品牌需要人設計logo、或是幫忙畫些插圖，要是你有這方面的技術，賺錢機會多，時間又自由。

2. 也許你現在還沒有這樣的一技之長，但又很想嘗試這類兼職，那麼你現在要做的就是學習。（如Adobe系列的Illustrator、PhotoShop等基礎軟體必學。）

活用自己的專長，選擇符合自己興趣和個性的兼職，能讓你收獲不錯的薪資之餘，更有可能讓你在畢業後無縫接軌找到適合自己的工作。（圖/取自Pexels）

三、任務類兼職

代買、代購、代排隊，甚至還有神秘客兼職，像是偽裝顧客到定點觀察環境、員工服務態度等，並填寫觀察內容。

任務類小秘訣：

任務較多較繁瑣，難度通常不高，一單一結，但相對來說比較花時間，需要先交手續費的一律不要接喔。

另外很多任務類的工作機會是需要搶的，所以如果要空閒時間比較多的話，最好就是要經常留意1111兼差打工專區上的任務。

不過，暑期打工最怕就是碰到打工陷阱，青年朋友們除了要保持對徵才資訊的警覺性外，再提供「3要確認」、「7個不要」。

首先，3要確認為：

1.要確認徵才公司資訊

2.要確認應徵的職務內容

3.要確認親友知道自己的面試相關資訊

另外，7個不要則是：不預先繳錢、不購買產品、不辦卡、不當場簽約、證件不離身、不飲用茶水、不非法工作。

其中，證件不離身要特別注意，包括身分證、健保卡等雙證件，以及個人金融卡、存摺、印章等切勿隨便交給對方，避免個人金融帳戶、提款卡遭詐欺集團或不肖業者作為人頭帳戶使用。

建議兼差打工或是找全職工作，最好還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是「兼差打工」特色專區，所有刊登的正職、兼職及打工職缺都是經濟部登記有案的合法公司商家，使用安全的管道求職，才是自保、避免掉入打工陷阱的第1步。