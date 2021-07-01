全國防疫三級警戒持續到7月12日，為了把美味料理送到消費者手中，不少飯店餐廳業者積極轉型營業，力拼外帶外送商機，盼能撐過這一波疫情。

「1010湘」推出外帶套餐，菜色豐富內含酥炸口水雞、松子年糕、牛肉鄉里小炒肉、辣椒炒蛋、腐乳空心菜、湘西高麗菜可供組合挑選，搭配白飯、翡翠檸檬各2份，優惠價999元。而針對偏愛酸辣口味的消費者，「非常泰」主打套餐組合，金錢蝦餅、鐵板香辣海鮮、椰汁炒牛肉、椰汁炒雞肉、蝦醬空心菜、蝦醬高麗菜可任挑組合，搭配白飯、泰式冰奶茶各2份，優惠價千元有找，適合人口簡單的小家庭享用。而嗜吃麵食的人則可以參考「大心」推出的「酸辣蕃茄豬肉麵」優惠組合，搭配泰國奶茶或是可樂，優惠價189元。

瓦城泰統集團於全台23家獨立街邊店導入包含專屬取餐窗台、自動取餐叫號機與店門口QR Code點餐掃碼等裝置，降低取餐逗留時間。並引進環境空氣淨化機及智能人臉辨識體溫、消毒監控器，以強化現場環境清潔消毒。目前於1111人力銀行釋出職場健康促進護理師、經營分析專員、生產管理儲備主管、招募經理及社群行銷主任等多達30種以上職缺，積極招募人力。

已經連續12年榮獲米其林一星肯定的「添好運」，日前在官方臉書粉絲團Po文，感謝台北市長柯文哲訂餐送暖餐飲業，在網路上引發大批網友熱烈討論，更成功帶動外賣銷量。從5月15日全台升3級警戒禁止內用以來，「添好運」整體外帶業績成長近5成以上，銷售最佳外帶排行榜前5名分別是叉燒包、蘿蔔糕、燒賣、炒飯與流沙包。

消費者凡至添好運門市外帶，滿600元即享「88折」，還會再送300元抵用券，更貼心推出電話預約自取「免下車快速GO」，體貼消費者取餐方便又安心。即日起到解除3級警戒為止，包括疾管署、健保署、衛生局、醫護檢疫及軍警消防等人員，只要出示工作證或識別證，就能享有外帶5折價，以實際行動回饋守在前線的防疫人員。

而和億生活集團（添好運）也在1111人力銀行開出近百個職缺，包括品保主任、外場正職、門市儲備襄理及計時夥伴等，歡迎求職朋友積極投履歷應徵。