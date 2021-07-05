為搶攻高端居家宅食商機，雲品國際旗下台北君品酒店發起號召，以「產業共好」概念出發，由自家米其林三星餐廳「頤宮」中餐廳為首，聯合「大三元」、「LONGTAI」與「Molino 渥達尼斯磨坊」等台北米其林星級餐廳推出「米其林六星饗宴」，另並與「橘色涮涮屋」、「Chou Chou」、「燈燈庵」與「雲軒」推出「人氣名店心饗餐」，自即（7/5)日起上架銷售至7月24日，雙北市可享免費外送服務，創高端餐飲市場跨品牌、跨菜系合作先例。

挾米其林三星光環加持，台北君品酒店「頤宮」中餐廳推出「烤鴨」外賣，一個月售出3000多隻、「雲軒」西餐廳「活龍蝦」外賣一個月熱銷8000餘隻，顯示高端餐飲外賣亦有市場，為此君品酒店出面邀集同業合作，推出每套10999元的「米其林六星饗宴」，滿足金字塔頂端客層需求。

「米其林六星饗宴」每套10999元，的菜式包含有：「頤宮」餐廳「先知鴨二吃」與「炸豆腐奶」，並附義大利紅白酒各一瓶。「大三元酒樓」的「金湯芙蓉活鮮鮑」、「LONGTAIL」的「黑松露奶油烤雞佐南洋風臘味糯米飯 檸檬奶油醬」，隨餐亦送「LONGTAIL大麥紫蘇糖漿調酒禮盒」，可隨心調出四款風味飲品。還有渥達尼斯磨坊」的18款特製「西班牙Tapas」，標榜在家一次就能品嚐四家米其林星級餐廳的料理。

每套8999元的「人氣名店心饗餐」內有「橘色涮涮屋」的「海陸套餐」，「Chou Chou」的「法式酥皮烤海鱸魚」、「綜合風味瑪德蓮」與「班蘭咖椰塔」，以及「燈燈庵」日式料理9道熱前菜與9道冷前菜，「雲軒」西餐廳鎮店「波士頓活龍蝦三隻」與君品嚴選西班牙紅酒一瓶。

餐飲業向來競爭激烈，過去餐飲業跨品牌的合作多數是透過第三方整合辦理的活動才能聚首。如今面對疫情威脅，有心業者突破了過往限制，跨界合作讓不同類型的餐飲業者得以結合共好， 多元餐飲類型也讓組合更好搭配外，聯合式優惠讓消費者更有動機選擇外帶外送，整合後不論是前菜、主食、大菜、甜點都可享用，消費者僅需從一個地方即可取得餐點，星級餐廳與餐飲名店自主整合與團結，為市場創先例。