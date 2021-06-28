香港《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯），昨晚準備搭機離港時，被香港警方國安處人員以涉嫌勾結外國勢力拘捕，至今日凌晨仍被扣押在機場警署。港媒報導稱，馮昨晚準備搭機前往英國，警方早前已先後拘捕壹傳媒五名高層及另一主筆楊清奇（筆名李平），而昨晚是延續行動。

據港媒報導，盧峯於昨晚(27日)約10時，在機場被香港警方國家安全處人員拘捕，他當時準備出境乘搭航機前往英國，被管制站人員截停，之後由警方帶走，在機場警署接受問話。

據悉，現年57歲的盧峯，1997年起為香港《蘋果日報》撰寫社論，亦為香港《蘋果日報》英文版執行總編輯。此外，馮偉光亦是《眾新聞》專欄作家。

香港警方指，國家安全處繼本月17及23日進行的拘捕行動，昨晚在香港國際機場以串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，再拘捕一名57歲本地男子，涉嫌與上述案件有關。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

《香港國安法》生效至今，已有9名與壹傳媒有關的人士涉違該法，大部分人已被捕，包括《蘋果》社論《蘋論》主筆李平。李平原名楊清奇，現年55歲，亦為撰寫《蘋論》的主筆，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，上周三(23日)在將軍澳被捕。

香港警方國家安全處亦於本月17日拘捕壹傳媒及香港《蘋果日報》5名高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、香港《蘋果日報》總編輯羅偉光、營運總裁(前財務總裁)周達權、副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉。曾任美國海軍情報員的黎智英助手Mark Simon則身在外地，遭警方通緝。