民眾應該都有加油時油表湊整數的經驗，1名網友日前到加油站加油，加滿時油表跳至149元，他同事店員幫忙加至整數，沒想到店員僅輕輕一按油槍，竟跳到151元，他笑說「當下瞬間空氣凝結」，事後還開玩笑稱「叫你們站長出來，你XX的」，不少網友也紛紛分享類似經驗。

1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前到加油站加油，向對方店員表示要加滿，加滿後油表顯示149元，而對方說可以加到150元嗎，他表示同意後，對方就用拿油槍輕輕按一下，沒想到油表直接跳成151元，對方看到金額後愣住，2人因此對看幾秒；原PO事後發文笑說，「瞬間空氣凝結，叫你們站長出來，你XX的」。

1名網友日前到加油站加油，加滿時油表跳至149元，他同事店員幫忙加至整數，沒想到店員僅輕輕一按油槍，竟跳到151元。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

貼出一曝光，許多網友也留言分享類似經驗，「你這樣還好啦，我說95加500給我加到1千，當時我只帶500，工讀要吸收500」、「跟我遇到的狀況一樣，員工還尷尬的問有一塊嗎」、「我上次要加100，工讀生直接耍帥想瞬停100（他自己說的），結果101」、「我那輛小綿羊，通常加個70、80就了不起，結果被加到100，然後滿地的溢油」。

也有網友建議原PO可以跟對方說加到160元；另名加油站店員則說多少難免會遇到這種狀況，通常第一時間和客人道歉，並表示誠意自行吸收，「通常10位客人有9位不會計較這個，關鍵在犯後態度是否良好」。