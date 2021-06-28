大陸官方6月25日發布包括博時、廣發、招商、工銀瑞信、興證全球、交銀施羅德在內的等多家基金公司名單，估計至少有6家券商、8家基金公司此次獲批基金投顧試點資格，有機會增加至30多家。這意味大陸投顧業大軍又迎來大幅擴張，業內人士預計，基金投顧未來規模將達到兆元（人民幣，下同）級別，發展空間巨大。

據大陸證監會機構部八處處長李瑩介紹，截至今年4月底，首批試點金融機構合計服務資產規模近500億元，服務投資者超過200萬戶；基金投顧客戶中保有3個月以上的客戶複投率超過40％，投資者認同感不斷增強。

值得注意的是，根據券商中國報導，本輪基金投顧試點資格申請的回覆進度並不一致，部分回覆較早的已經獲得監管批文，而包括東方財富證券、國金證券在內的部分機構還在回覆階段，待資料合格後方能拿到批文。也即是說，預計不久之後或許將有更多券商拿到這一試點資格。