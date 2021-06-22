疫情警戒三級已超過一個月，前民進黨秘書長羅文嘉除了提到有幾項題目，還處在混沌不明中；還認為，「小英打電話給賈永婕很好，我認為更應該打給萬華方里長」。

羅文嘉在臉書以「不準備下一題的結果」為題發文，一週前他在臉書提醒，不論中央或地方行政首長除了解決眼前這一題外，永遠不要忘了準備下一題。甚至，列舉了幾項必須準備的題目供參考，其中一項，就是「維持社會基本生活物資供應系統的人員，如何能安全運作，以不影響民生物資供應。」

他列舉北農果菜批發市場、疫苗施打及爭取、簡化瑞德西韋用藥流程等，以上都是之前提過要面對的問題，現在看到有比較清楚的解決方式。

他說，這時北市府終於表示要進行廣篩與針對北農員工施打疫苗。不聽良善建議只責怪別人，只想下一個位置，不準備好下一題，結果就是這樣！

他說，但是，仍然有幾項題目，還處在混沌不明中。比如除了民生供應系統的穩定運作外，公共運輸系統的安全運作，是否也要列為優先（高鐵、捷運、公車、台鐵、垃圾車與人員）。

他說，意思是，這些人員的廣篩與疫苗注射應該提早，可擴大納入第三類接種對象。

至於之前討論許久的原本第四類；他認為，因特殊情形必要出國者，目前只限外交人員與代表國家出國比賽的運動員，馬上八、九月即將出國留學的學生，應該也要納入。

他說，沒有畢業典禮與旅行還是小事，拿到國外入選許可，卻因為疫苗注射問題、無法成行才是大問題，已經有民意代表在提，不要等要求聲量變大才做。

他指出，接下來可能會多種疫苗並存的問題，AZ、莫德納、國產、甚至BNT等，如何分配施打、依照什麼標準、如何做到一定公平與透明，杜絕私相收受、特權施打的問題一再出現，這些看似小問題，但卻會是民怨所在。

他強調，印度變種病毒已在許多國家擴大，如果不幸台灣也遭感染或是擴大，如何預作防範準備。在熱區全面擴大廣篩或普篩的應變計劃與機制是否建立，一但啟動是否可行。

他說，同樣，這些題目，都是在位者應該及早準備的下一題，應該說就是這一題了。

至於羅文嘉提到的萬華的方里長，乃是稱為地表最強的里長-萬華忠勤里長方荷生；首創食物銀行的方荷生，在全國防疫進入三級警戒，募集食物包，本預計募集1000份，在短短幾天卻募集超過4000份，除了弱勢，也支援居家隔離及簡易者送物資，並指，有需要「隨時開口」。