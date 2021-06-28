慈濟想捐500萬劑BNT疫苗給政府，總統蔡英文向證嚴上人保證積極處理，引來網路一片讚聲，但有一名高中生投書媒體，直言慈濟給學生的希望，被政府澆熄了。對此，台北市議員羅智強表示，「國高中生的悲鳴，蔡英文聽見了嗎？」他更要求蔡英文把對「疫苗乞丐」4個字的憤怒，用來好好幫助慈濟，購買目前唯一能給青少年施打的BNT疫苗。

今(28)日有一名陳姓高中生投書《聯合報》，就疫苗採購問題和學生遠距上課等問題發表看法，並指出雖然慈濟願意捐贈可供青少年的BNT疫苗，但政府的作為，卻澆熄了學生們回歸實體課堂上課的一絲希望，同時也呼籲政府應該想辦法讓學生能夠正常開學，而非只是講空話。

對此，羅智強今天也在臉書上表示，國、高中生的悲鳴，蔡英文聽見了嗎？他指出，看到陳同學的文章之後，心中只有萬分沉痛，請謙卑、謙卑、再謙卑的蔡英文，聽聽這一群青少年、不被你的疫苗政策照顧的青少年的心聲。

羅智強直言，這些學生無法正常上課，也要擔心沒有疫苗保護而染疫的風險，「蔡英文，把妳對疫苗乞丐四個字的暴怒，用來好好幫助慈濟，買目前唯一能給青少年施打的BNT疫苗給我們的下一代，好嗎？」

網友們也留言回應，「我和先生是55歲以上在10類施打疫苗內，應該可以等排到疫苗，可是我們的下一代國一兒子，五專的女兒疫苗呢？疫苗呢？疫苗呢？沒有施打疫苗怎麼出去，每天窩在家嗎？這政府是怎麼了?」、「沒有兒女的人，是聼不懂的，更別說會有同理心！」、「人民選出來的無能政府….所有的痛苦全民承擔。真的很悲哀」。