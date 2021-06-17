台北市快篩陽性率降至0.9％，市長柯文哲17日宣布全市「清零計畫」，才有辦法再進一步思考放鬆三級管制，一旦確診就算沒症狀，也必須送往防疫專責醫院，另再以確診者為中心做精準疫調，找出可能被感染的人，由市府支付防疫計程車、快篩費用，預防並打斷隱形傳播鏈。

在全面施打疫苗能夠完全解封前，很多產業已經受不了，柯文哲今宣布要用比較強硬的手段對付新冠肺炎，他指出，以前允許確診者住家裡，從現在起統統不準，一旦確診就算沒有症狀，也要住防疫專責旅館。

柯文哲表示，從北市統計數據來看，家戶感染占43％，常是爸爸感染回家傳染給太太、小孩子，甚至傳給長輩，如果讓確診者留在家中，可能會造成家戶感染，家戶感染又可能去外面傳染給別人，從現在起，除非有很強的理由，其實再怎樣強也是不可以，因為必須切掉感染源，一旦確診有症狀的就住醫院，沒症狀的確診者一律送防疫專責旅館。

他說，若要在家裡就簽切結書，以後不會給任何賠償，不要因為死在家裡又要怪政府照顧不周，確診者本來就應該去旅館接受醫護人員監控。

柯文哲強調，當陽性率不到1％，普篩已經沒有效了，所以要推出「清零計畫」，北市要以確診者為中心，做同心圓找出可能感染者去篩檢，所有可以動用的健康服務中心人力做精準疫調，找出可能被感染的人，由市府支付防疫計程車、快篩費用檢查，不這樣的話沒辦法清零，迅速清零也才有辦法思考放鬆三級管制，請市民配合擴大精準篩檢，找出隱形傳遞鏈，這個若不解決，清零計畫不會成功。