北農群聚案持續延燒，基隆市長林右昌今天下午於疫情記者會公布，2名市民在北農工作染疫的詳細疫調結果，他說，照理應由台北市進行匡列，卻是市府自行疫調才發現，痛批台北市長柯文哲「睜眼說瞎話」。

柯文哲日前宣稱，北農確診工作人員大多來自新北市、基隆市，並有跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，引來林右昌不滿，認為柯分明是想甩鍋，並揭穿北市府謊言，林於19日記者會上對外說明，基隆2位染疫市民皆是防疫單位自行疫調才發現，並上報給中央流行疫情指揮中心，從來沒有接到任何合作消息。

今天疫情記者會林右昌拿出2名市民的疫調結果，還原釐清北農群聚事件，他說，這2名北農員工生活很單純，每天開車從基隆到台北上班，從疫調結果可以清楚得知，是北農「工作場所」發生的感染事件，他指出，2名個案都是在6月11日確診，其中有一例感染源是戶籍在台北市的北農員工，另外一例感染源則是北農包裝部的群聚。

林右昌提出質疑，照理來說，這2個確診案例，原本應該由台北市進行詳細疫調並匡列進行篩檢，為何會等到6月11日之後，透過基隆市的疫調，才發現2人是北農員工，他痛斥，由此可以證明「柯市長實在是睜著眼睛說瞎話」，基隆這2例的感染來源，很清楚都是來自北農群聚案件。