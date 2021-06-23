連續15天嘉玲後，屏縣府23日公布5名確診個案。(屏縣府提供)

屏東縣歷經15天的嘉玲後，23日再傳出確診個案，確診者為63歲計程車司機，屏縣府緊急匡列63名接觸對象，其中4名已經確定染疫，目前縣府正積極清查確診者足跡，屏東縣長潘孟安呼籲民眾，疫情尚未趨緩，相關防疫工作還是要做好做滿。

屏縣府也發現，近期受到連日雨勢影響，加上莫德納疫苗的排擠效益，部分鄉鎮注射站出現緩打潮，尤其恆春半島各鄉鎮長輩施打率偏低，潘孟安強調，要求鄉鎮公所、村里長、村里幹事等，必須肩負起通知的責任，更表示，打到身體就是最好的疫苗，只要是符合年齡層的合格對象，就可以來打。