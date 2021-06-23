連續15天的嘉玲離開了！屏東縣23日一口氣公布5名確診個案，其中案號14298的63歲男性為自營計程車司機，經匡列周邊接觸者共63人，經第一時間採檢，掌握另外4名相關確診者，由於尚未取得中央流行疫情指揮中心案號，暫無法公布，同時積極足跡疫調。

屏縣衛生局長施丞貴表示，曾被14298載送的男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後相繼確診，進一步發現，台中市境外移入的2名確診個案，居家檢疫期間就住在他家隔壁，且彼此有親戚關係，是否因此群聚感染，仍在擴大追查中。

根據衛生局疫調施進一步說明，14298因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。

由於確診者以自營計程車為業，因此擴大匡列採檢，結果發現，曾叫車的乘客及乘客同居友人，與同居友人的孫子都已確診，進一步比對，確診祖孫與台中市一對祖孫案號13332及13333有親戚關係，這對祖孫6月6日自秘魯返國後，至枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁，是否有違規接觸，目前仍在調查中。

此外，確診孫子是近期由北部回到枋山與祖母同住，也將列入疫調重點；另14298與友人餐敘，匡列採檢後，已有一名友人確診，也正擴大疫調中。縣府也在14298等相關足跡完成消毒，包括枋寮鄉北勢寮菜市場、7-11新楓港門市等地。

由於此次確診者都在枋山鄉，縣府已擬在枋山開設社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣有營業登記並實際執業的計程車業者列冊有392輛，雖然中央疫情指揮中心僅開放北北基計程車司機施打疫苗，但有鑑於司機每天載送複雜，因此屏東也從23日起，優先開放計程車司機注射疫苗，其他運輸業者列為第二批，將視疫苗後續撥補狀況開放。