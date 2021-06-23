新北市透過廣篩，確診個案發病日與確診日已達0.344趨近於零，疫情有趨緩趨勢，不過新北市長侯友宜說，目前大家低度活動，但家戶感染比例卻逐漸攀升到60％以上，把居家隔離做得更好，並在解隔離前採檢，就能斬斷家庭傳播鏈。

新北市衛生局長陳潤秋表示，全球疫情持續趨緩，不過確診量仍非常高，全球已有1.7億人確診，以新北發病日趨勢來看，新北有下降趨勢，到28日前的觀察期，仍要持續低度活動、擴大篩檢，並落實各種防疫工作與疫調，才能阻絕傳播鏈。

陳潤秋說，目前確診日與發病日隱藏期中位數已經是0，很多個案在發病日前就被找出來，目前篩檢整體陽性率1.2，社區篩檢站的陽性率持續在0.5％以下。

陳潤秋說，目前專責病床與徵用病床剩餘床數有501床，專責加護病房有76床，醫院收治確診個案620人，重症數76人，重症插管率12％有下降。而集中檢疫所與加強版檢疫旅館收治數則是404人。

陳潤秋說，過去家戶內傳染比例較低，但後面越來越高，6月22日家戶感染比例高達65％，如果家戶內傳染可以控制，疫情會往下走。

侯友宜說，重症病患插管率下降是好現象，感謝新北各大醫院在大型疫情風暴下，雖然無法與台北市比擬，仍擋住這個風暴，因為擴大篩檢加上精準疫調，現在幾乎都能預測每日確診個案數量，但現在疫情還沒過，還有很多社區隱形傳播鏈沒有這麼簡單，要繼續努力。