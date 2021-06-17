在第一線執行各項防疫工作的員警，每天需面對高風險的工作環境，為避免員警的防護裝備短缺，台北市議員李建昌及順天利實業股份有限公司總經理郭春利，特別捐贈南港警分局防護面罩1000個及防護衣250件；統隆企業有限公司董事長林美津也捐贈了防護衣200件及護目鏡200個，守護基層員警的健康。

南港分局表示，感謝議員及企業主對警察的疼惜，所捐贈的防疫物資將讓員警能持續治安及防疫工作。