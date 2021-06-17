守護員警健康 北市議員企業捐南港警防疫裝備 15:312021/06/17 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市議員及企業家捐贈防疫裝備給南港分局。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在第一線執行各項防疫工作的員警，每天需面對高風險的工作環境，為避免員警的防護裝備短缺，台北市議員李建昌及順天利實業股份有限公司總經理郭春利，特別捐贈南港警分局防護面罩1000個及防護衣250件；統隆企業有限公司董事長林美津也捐贈了防護衣200件及護目鏡200個，守護基層員警的健康。 南港分局表示，感謝議員及企業主對警察的疼惜，所捐贈的防疫物資將讓員警能持續治安及防疫工作。 水幫魚公益團體 捐贈清水警分局500個防護面罩 柯文哲推清零計畫 無症狀確診者一律住防疫專責旅館 #員警 #捐贈 #守護 #防疫工作 #防護衣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「茶奶奶」古早味營養三明治 慰勞基層員警防疫辛勞 09:052021/06/17 寶島 《生醫股》全球戰備庫存、加開產線 美德醫防疫雙軌 16:322021/06/17 財經 受「火神的眼淚」感動 企業捐贈大園消防分隊設備 13:192021/06/17 寶島 《經濟》防疫沒鬆懈本錢 蘇貞昌：3面相持續精進檢討 16:492021/06/17 財經 6爺奶躲屋內摸兩圈 員林警破門查獲恐罰36萬 14:172021/06/17 社會 亞洲生技大會 全線上7／21登場 全球專家研討 「後疫苗」防疫策略 12:002021/06/17 財經 家樂福送防疫麵包挺亞東醫院醫護 呼籲公益順手捐 16:552021/06/17 寶島 國瑞汽車捐贈450萬防疫基金 04:102021/06/17 時尚消費 國際同濟會台中會捐紫外線殺菌燈 為警察築防疫關卡 16:142021/06/17 寶島 高雄六龜分局1警接種疫苗 隔天腦出血緊急送醫 13:152021/06/17 社會 萬劑莫德納明配送 國境防疫第一線人員今施打AZ 15:512021/06/17 生活 寶島熱門新聞 感謝醫護 桃園民代送茶飲點心到接種站 - 寶島 慈德寺透過國民黨南投縣黨部捐贈防疫物資 體證法師：做善事像小偷 - 寶島 因應疫情遠距上課 暨大獲准啟動通訊諮商 - 寶島 永和分局偵查隊陳怡瑞榮獲本屆全國模範警察 - 寶島 安心即時上工條件放寬 滿15歲即可申請 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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