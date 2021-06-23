今年1月中旬防疫期間，一名34歲黃姓男子在網路社群平台，號召舉辦「多P性愛雜交派對」，吸引8位男客參加，台南市永康警分局獲報後包圍摩鐵，當場查獲8男3女全裸性交，最年輕是21歲大學女生，黃男因對參與的男性收取3000到6000元不等，遭台南地方法院以圖利媒介性交罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

據了解，黃嫌並非首次舉辦「多P性愛雜交派對」，而使這個圈子內堪稱「老司機」的人物，過去就常在台南、高雄舉辦派對，1個月舉辦4至5場，與會男客須先繳交約6000元的「入場費」；同歡的女子則可獲得6000元「小費」，黃嫌每場可獲利1至2萬不等。

黃嫌在今年1月透過知名社群網站，以「氣質少婦」、「長腿女OL」及「神似知名女優」等噱頭，並貼上火辣女子照片，公開招攬男客性交易。永康分局獲報，隨即報請檢察官聲請搜索票，在1月23日晚間部署警力包圍一家摩鐵，破門後當場查獲8男3女正全裸性交，並逮獲黃嫌及其女友、彭姓工作人員等3人；查扣保險套、情趣用品及現金1萬8000元。

警方調查發現，參加「多P性愛雜交派對」的3名女子，最年輕為21歲，另2名女子則分別為26歲、38歲，其中26歲女子仍是大學生。8名參加性愛趴的男客，則是30至40歲的社會人士，多為上班族或從事服務業。

由於案發當時正值防疫期間，警方當晚查獲時，除要求房內男女趕緊穿好衣服，更重要的是，盡快「戴上口罩」，避免染疫疑慮。

台南地方法院審理後，認為黃男不思正途賺取錢財，竟貪一己私利，以通訊軟體Line及社群軟體推特，刊登性愛派對之訊息，媒介成年女子與付費參加之男子為性交行為，並從中牟取利益，助長性交易歪風，敗壞社會善良風氣，行為實有不當，不宜寬貸，判處有期徒刑4月，得易科罰金。