基隆一名黃姓男子日前幫助劉姓女友人處理感情糾紛，但雙方因謝款起爭議，相約6月28日深夜談判，未料，黃男竟帶著3名友人將劉女強押上車，載到基隆信義區某民宅拘禁，警方接獲通報，透過定位將劉女救出，全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌將黃男等4人送辦。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所桃園龜山警分局通報，在信義區福民街一帶有緊急協尋案件，第二分局偵查隊及深澳坑派出所立即前往現場協尋，在民宅內發現劉女、黃男等4人。

據了解，劉女與黃男有債務糾紛，雙方相約28日凌晨於新北市八里區龍米路一帶碰面，黃男開車夥同3名友人前往，到場後，卻將劉男押上車，載到基隆市信義區福民街一帶民宅內拘禁。

警方循線追查，救出劉女，並將黃男等人帶回派出所偵詢，訊後全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌將黃男等4人送辦。

警方呼籲，債務糾紛案件，應循法律途徑，向所在地地方法院提出刑、民事訴訟，勿以暴力方式索討債務，對於任何違法暴力案件，必定嚴正執法，快速偵破，讓市民有更安全的居住環境。