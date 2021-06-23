李錦琿說，打了2次110警察都沒到，只好請鎖匠和消防員協助破門而入，發現老婦人已沒氣息，但沒屍臭味，猜測死亡不久。（李錦琿提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎疫情研究，防疫為首要工作，台北市士林區天祿里長李錦琿今指出，北市防疫相當混亂，如同無政府的狀態；李說，昨天接獲民眾來電，里內有一名老婦人失聯，他趕緊報案聯絡家屬後並報警，但眼見消防隊跟鎖匠都到現場，卻不見警察到場，只好請鎖匠破門而入，發現婦人已死亡，警察竟拖了快1小時才到場，真的很離譜。

李錦琿說，在疫情緊張的情況下，里長因資訊不透明，完全不知道這名婦人是否有打疫苗、是否確診，北市無症狀確診的黑數恐怕還好多，李說，昨接獲民眾得知該名婦人失聯後，就打110報警，前往婦人住家，但警察還沒來，沒有公權力破門進去，等了許久，打了2次110警察都沒到，只好請鎖匠和消防員協助破門而入，發現老婦人已沒氣息，但沒屍臭味，猜測死亡不久。

李錦琿大罵指出，他接到電話穿拖鞋就趕過去，但事情快處理完，天母派出所警察才到現場，距離派出所騎車也不過3分鐘的距離，警察竟拖快1小時出現，真的很離譜，他質疑，不懂北市府防疫到底在搞什麼鬼、亂七八糟的。