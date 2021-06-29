本土群聚風暴從5月爆發，全台維持三級警戒，龍山寺地下街也全面自主停業，近日疫情趨緩，而今繼寧夏夜市復業後，市場處表示，經過衛生局、商場自治會現場後，核准龍山寺地下街店家自6月30日起得恢復營業。

市場處指出，經北市市場處6月29日邀集本府衛生局、商場自治會現場履勘，確認各項防疫措施符合防疫規範，決定除八大類，包括按摩、電子遊戲場、夾娃娃機等仍需暫停營業外，龍山寺地下街其他業種之店家自6月30日起得恢復營業。

市場處表示，為配合商場復業，已先協助招募安心上工人員協助商場進行實聯制等防疫措施，並由商場物管公司發布防疫公約，要求各店家配合防疫，做好一切防範措施，並再提醒命理區從業人員應設隔板及於出入口增加酒精消毒等措施，民眾及店家一個安心的消費環境。

北市夜市微解封五大原則為，一、向市府提出申請，經市場處審查許可後才能復業；二、自助減攤，以原規模四分之一為原則；三、嚴格落實實聯制防疫；四、攤商嚴格自主健康管理，配戴口罩、量體溫；五、一律只能外帶。

此外，永樂市場日前爆出2人確診，全體攤商配合清消停止營業，更針對確診攤商攤位及周圍相鄰的攤位共9個店家範圍加強消毒，並從6月26日、6月27日、6月28日封攤3日，並要求停業。

市場處指出，北市府也協助完成永樂市場攤商及從業工作人員進行PCR核酸檢測，157位攤商全數陰性，後續會再持續追蹤並配合中央流行疫情指揮中心專案進行施打疫苗。