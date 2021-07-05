台灣高鐵（2633）5日公告6月營收，受本土疫情爆發，實施三級警戒啟動減班影響，單月營收驟降至4.01億元，年減87.07％、月減78.9％，創掛牌以來新低。不過，由於國內新增病例已有趨緩跡象，且疫苗持續施打之中，預料6月將是全年業績低谷，下半年營收可望逐步回升。

台灣高鐵6月受疫情影響，衝擊民眾出遊意願，導致營收明顯縮水，為單月首度未達10億元整數大關，拖累第二季營收為61.01億元，年減2成；累計上半年營收僅159.69億元，年增率由正轉負，較去年同期衰退7.19％。

因應疫情變化、全台實施第三級警戒，台灣高鐵自5月27日起宣布實施第二階段短期班表，每周開行共556班次列車，並維持全車對號座，各車站營業時間提早至晚上11點30分收班。

台灣高鐵強調，配合政府加強防疫，各車站及列車已提高清潔消毒頻率，車站每小時清潔消毒一次，收班後再進行深度清潔消毒，各車次列車亦均已加強車廂內清潔消毒，其中銜接時間充裕車班，將比照收班清潔，進行深度清潔消毒。

此外，台灣高鐵股東會延期至8月12日召開，將通過去年財報及盈餘分派承認事項，擬配發1.05元現金股利。隨著疫苗施打，疫情影響可望趨緩，後續對國旅市場看法，預料將是股東關注焦點。