鴻海(2317)公布2021年6月自結合併營收4016.16億元，雖月減11.74％、仍年增達11.4％，使第二季合併營收1.35兆元，季增1.03％、年增達20.27％，表現符合公司預期。累計上半年合併營收2.7兆元、年增達31.21％，三者均創同期新高。

觀察6月四大類產品概況，鴻海表示，與5月相比以雲端網路產品最強、元件及其他產品居次，電腦終端產品位居第三、消費智慧產品殿後。不過，與去年同期相比，則以消費智慧產品最強、電腦終端產品居次，元件與其他產品位居第三、雲端網路產品殿後。

至於第二季四大類產品概況，鴻海指出，與首季相比以元件及其他產品最強、雲端產品居次，電腦終端產品位居第三、消費智慧產品殿後。但與去年相比，則以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品殿後。

鴻海先前法說時表示，雖有比較基期高及季節性因素影響，但因市場訂單需求力道持續，預期第二季營收可望大致持平首季、並年增逾15％。第二季缺料狀況較首季更緊繃，但預期影響程度將低於1成，對缺料狀況將延續至明年第二季看法不變。

鴻海董事長劉揚偉指出，由於疫情造成缺料及市場需求變化，影響產品組合變化，今年營運將更聚焦每股盈餘（EPS）最大化為優先成長目標，但全年毛利率仍以提升達7％為目標，如透過增加毛利率較高的零組件及雲端服務供應商（CSP）產品比重。

展望後市，隨著蘋果新款iPhone 13備貨旺季倒數。供應鏈傳出鴻海仍穩定取得多數組裝訂單，日系外資預期鴻海下半年將取得68～70％的新款iPhone 13系列組裝訂單，僅較去年下半年iPhone 12系列的72～74％小幅下滑，消費智慧產品旺季動能可期。

同時，日系外資預期隨著已開發國家逐步解封，企業伺服器客戶相關遞延需求將在下半年至明年逐漸恢復。由於目前IC供給短缺，看好鴻海憑藉強大的供應鏈管理及全球布局，今年在內容服務供應商（CSP）數據中心的市占率將續升。

日系外資認為蘋果供應鏈競爭加劇，對鴻海未來1年影響維持可控制範圍，仍是下半年iPhone銷售優於預期的主要受惠者，配合積極策略結盟布局電動車及半導體、數據中心市占率續升，維持鴻海「買進」評等、目標價146元不變。

投顧法人亦認為，鴻海的消費智慧產品有待第三季新款iPhone放量生產挹注動能，預期在iPhone 13產品循環下，鴻海集團將能守住70％的組裝及機殼接單比重，在蘋果供應鏈的地位將維持不變。

同時，電動車市場未來商機蓬勃，鴻海積極策略結盟布局，可望運用在各項關鍵零組件與下游組裝業務的資源優勢。鑑於數據中心與伺服器業務動能穩健，且電動車業務可望創造長線上檔空間，對鴻海後市持續正向看待，維持「增加持股」評等及155元目標價不變。