影后楊貴媚擔任執行長的桂田文化藝術基金會，過去長期舉辦公益活動、照顧資深藝人不遺餘力，這波疫情爆發後，楊貴媚也透過友人了解消防單位目前急需的物資，代表基金會捐出100台血氧機供雙北的消防局出救護勤務時使用，她並號召23位藝人一起捐贈1400件XL大尺寸防護衣、1500雙防護鞋套，並已於22日分送至台北市消防局、新北市消防局。
楊貴媚表示，非常感謝喜翔、李天柱、蔡振南、周丹薇、丁寧、趙自強、范少勳、張軒睿、姚淳耀、劉品言、郭彥均、温貞菱、李玉璽、亮哲、陳瑋薇、方宥心、張東晴、王伯源、王博麟等23位藝人及友人與桂田一起護持，為守護我們的一線消防人員添購所需。她非常感謝每一位抗疫英雄，在第一線守護大家、為台灣防疫網絡建議安全城牆。
桂田基金會除了捐贈物資給消防單位，以及定期關懷協助的10多位資深藝人，近日也針對幾位有急迫性需求的資深藝人緊急撥款，希望幫忙他們度過疫情帶來的難關。
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