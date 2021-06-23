藝人賈永婕眼見台灣本土疫情不樂觀，近日動員企業、演藝界暖捐342台的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），還自掏腰包花500萬買電動過濾式呼吸防護具（PAPR），被外界譽為「防疫女神」，蔡英文總統更親自致電感謝。賈永婕最近又生出新玩具「電子影像喉頭鏡」，表示這是出自於公公的愛心，7台將送往慈濟醫院。

賈永婕近日馬不停蹄的送HFNC、PAPR和100份便當到全台各醫院，今（23日）在臉書公開運送PAPR新進度，「和平醫院5、新北聯醫+10、北市聯醫+4、基隆長庚6」總共捐出25台；另外，她喜孜孜的透露公公也愛心不落人後，「美少女新任務，小叮噹的口袋又有新的玩具了！我跟我公公説：『爸爸慈濟醫院需要你！』」身為德杰集團董事長的公公王明德二話不說捐出七台電子影像喉頭鏡，明天將送達慈濟醫院。

除此之外，賈永婕暖送HFNC已第八天，不畏風雨到東港輔英醫院捐2台、慈濟醫院台中10台、屏東寶建醫院1台、慈濟醫院大林10台，總計23台；認購的100份防疫便當昨則送往新光醫院，賈永婕的兩名好友響應做愛心，支持公益團體「集賢庇護工場」買下1200份餅乾，賈永婕熱血沸騰的表示：「很希望大家可以介紹這樣子的團體給我知道，我們一定盡全力幫忙！」

許多網友看到賈永婕持續不斷助台，感動的留言：「大大感謝國民女神」、「謝謝您們 快樂地行善 溫暖整個寶島」、「真心覺得國民美少女已經做太多了啦～做愛心很好！但不斷地一直接受來自四面八方的許願與援助真的會沒完沒了～即便是鐵打的女超人也是要休息的～辛苦了～」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922