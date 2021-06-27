台灣端快篩站竟讓呈陽性反應的旅客登機飛到金門，所幸後來進一步PCR檢測確認陰性，虛驚一場，金門縣長楊鎮浯直呼太扯了，並要求中央落實全面普篩，避免這種可能出現防疫破口的「離譜」事情再度發生。此事也在網路上引起網友熱議，不少網友也認為這件事情太扯。

楊鎮浯今(27)日在臉書上表示，中午有一名搭機旅客登機前進行快篩，一度檢測出陽性反應後，竟未依照標準程序、竟讓其登機順利來到金門，衛生局只能在金門尚義機場攔截、緊急將其送醫進行PCR檢測。幸好最終檢測確為陰性，才結束這一場鬧劇。

楊鎮浯指出，依照中央疫情指揮中心標準作業程序，旅客進行篩檢後需於現場等待結果出爐，若是陰性才可以劃位登機，但若是陽性，就必須搭乘防疫計程車到醫院做PCR檢測，並送至防疫旅館或集中檢疫所，但今日這位陽性反應的旅客上了飛機，除了讓同機旅客曝露在危險之中，更忽視了離島醫療量能不足的問題，根本是「形同虛設」。

楊鎮浯呼籲中央，針對搭機旅客全面普篩，同時落實標準作業流程，將病毒有效阻絕下來，共同守護金門這塊全國唯一淨土。

此事也在PTT上引起網友熱議，「藍營縣市，自己保重」、「國內都管不好，入境還敢只加強七國，可悲啊」、「都能從桃園放到雙北了，誰管你金門」、「中央一直放毒，是想幹嘛？很怕金門過太爽嗎」、「原來快篩陽性可以趴趴走喔，綠粉好會護」。

也有網友砲轟中央防疫態度有問題，直呼這實在太扯，「中央都這樣幹的啊，邊境不管制，病毒開心」、「中央到底做了什麼事」、「同島…咦？好像不同島，中央太扯了」、「有點扯...同機的乘客跟機組？」、「機場是真的鬆懈還是有內奸阿，陽性可以過去，很扯耶」、「離譜到極點」、「出境跟放行的單位沒有罰則嗎？」

有些網友則針對快篩問題進行討論，「拆快篩站，真的棒」、「上次拆快篩站，現在放毒進去，很明顯」、「還好當時金門堅持快篩」、「就算快篩是偽陽性，應該等PCR出來才可以」、「快篩陽還要PCR篩完才能放行呀」。