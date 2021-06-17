國內疫情嚴峻，為防止病毒擴散，企業也祭出最高規格防疫措施，自疫情爆發之後，凱基證券遵循政府防疫政策，已經採取居家辦公、異地辦公及分流辦公等機制，確保營運服務不中斷，若員工有防疫照顧假的需求，主管可調整安排採取居家方式辦公。針對員工安全，採取高強度防疫作為，上班期間全程配戴口罩，採實聯制，第一線同仁更配發透明面罩，以維護人身安全。

凱基證券表示，新冠肺炎疫情升溫，防疫警戒期間減少出門，為鼓勵投資人在家防疫也能進行投資，自6月1日至8月31日完成線上新開立證券帳戶，並於開戶當月起算3個月內，成交任何一筆台股交易者，即可獲得全家超商200元電子禮券。

自三級警戒開始後，元大金控即啟動異地辦公與居家辦公、上下班分流等機制，縮減營業據點最低限度人力需求，除工作時間全程佩帶口罩、並在營業櫃檯加裝透明隔板外，更配發第一線員工透明面罩與防護衣，確保員工及客戶都能受到妥善保護。元大金控更宣布，將發放元大證券146家分公司與元大銀行149家分行及元大期貨5家總分公司等子公司第一線的服務同仁，每人1萬元防疫津貼。

元大金控指出，疫情爆發後，第一線的員工所承受的心理壓力，不只以最高強度的防疫規格為指引，致力提供全集團同仁最安全健康的辦公環境，此次發放防疫津貼，盼能以實際行動照顧員工及其家庭，齊心共度疫情難關。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，多數企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的企業致電洽詢。