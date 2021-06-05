大量外籍漁船湧入梧棲漁港避風，農業局與相關單位共同辦理防疫宣導活動。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

大量外籍漁船湧入梧棲漁港避風，農業局與相關單位共同辦理防疫宣導活動。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

中央氣象局昨日發布彩雲颱風海上及陸上颱風警報，大量外籍漁船湧入台中市梧棲漁港避風，市府農業局為避免造成防疫破口，4日除加強報關船員體溫量測，也向遊客、攤商、船員以中、英、越、泰、印五國語言宣導三級警戒相關規定、並督促確實佩戴口罩、保持安全社交距離，確保防疫無死角。

農業局呼籲，進入梧棲漁港民眾皆須配合防疫政策並佩戴口罩，昨日下午2時，農業局與內政部港務警察總隊漁港中隊、梧棲安檢所及台中區漁會共同辦理宣導活動，除向遊客、攤商、我國船員宣導，也以英文、越南、泰國、印尼等外語向外籍船員宣導防疫三級警戒相關規定。

農業局表示，台中市梧棲漁港是中部地區第一大港，設有直銷中心，也是漁獲、產地消費重要港口，雖受疫情影響使遊客驟減九成以上，但漁民仍堅守崗位確保漁獲供應無虞。台中區漁會也對進入港區的車輛及人員採實聯制並量測體溫，確保港内作業人員及消費者的安全，圍堵新冠病毒。

(中時 )