疫情延燒，近期傳出多起外籍移工群聚確診案例，台東縣成功警分局與海巡署東部分署第13岸巡隊合作，在通譯人員協助下，針對新港漁港外籍漁工防疫宣導，讓漁工們做好自身防護。不少漁民表示，原本不曉得漁船甲板也屬戶外空間，在甲板上也應戴好口罩。
巡邏車開到港區進行宣導，正在魚市場與碼頭內工作的漁民，尤其不少外籍漁工都停下手邊工作，把視線好奇地投向巡邏車，原來巡邏車除了原本宣導的國語與閩南語外，還講英語、泰語和印尼語，原來由成功分局外事組率領的宣導團，特別情商了鎮上的印尼僑民作為通譯。
成功警分局表示，新港漁港約有近300位外籍漁工，主要來自印尼、菲律賓等國家，由於船上作業環境封閉，外籍漁工居住處所或活動場域容易產生群聚風險，為了避免漁工們不了解國內防疫措施，特別用多國語言來宣導，這些外籍語言，由成功警分局外事組率領通譯，針對政府防疫措施和規定翻譯，讓外籍漁工了解後更能配合落實防疫措施。
(中時 )
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