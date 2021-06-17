封測廠南茂(8150)因應苗栗電子廠移工群聚染疫風暴，日前針對約1100名外籍員工及300多名警衛、清潔、團膳等駐廠外包人員，超前部署展開預防性快篩。公司今（17）日表示，目前預防性快篩作業已完成，篩檢結果皆為正常。

南茂股價自5月中下探38.6元波段低點後穩步回升，今（17）日小幅開低後翻紅走揚，最高上漲2.36％至49.8元，終場上漲2.06％、收於49.65元，回升至4月底以來逾1個半月高點。三大法人持續偏多操作，上周合計買超3679張，本周迄今續買超4555張。

南茂表示，公司面對疫情一向超前部署，隨時依疫情變化滾動式調整，已與新竹和台南2地的大型醫院合作，分別在新竹醫療院區與南科廠區設立快篩站，隨時針對有需要的員工及不定期入廠的外包人員實施快篩，確保快篩結果正常後才能進入廠區。

南茂對此感謝全體同仁及外包廠商的全力配合，並感謝醫護人員的協助與支援。表示後續將持續積極配合政府政策相關防疫措施與指引，全面落實各項防疫措施，包括員工分層分流、居家、彈性上班，並導入全公司實名制QR code。

南茂指出，已陸續在各廠區的人員出入口導入自動消毒設備，同時持續加強各廠區消毒清潔，以及每日的健康管理等措施，將秉持最嚴謹態度面對疫情、持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響。