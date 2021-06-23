中職昨向體育署提出申請復賽計畫，統一獅除了維持分流訓練，今天也跟安南醫院合作，於台南棒球場特別規畫新冠肺炎抗原快篩，安排全隊教練、選手及職員總計142位，全數進行快篩檢測，經過早上分批分流檢測，快篩結果全體人員均為陰性，為下周可能恢復比賽做好準備。

富邦悍將今日也安排全隊人員進行新冠肺炎快篩檢測，一軍安排至富邦金控篩檢站，二軍則於台中榮總嘉義分院完成快篩作業，全隊人員包括教練團、球員及行政人員共124人參與，進行篩檢，採檢結果全數陰性。味全龍則安排在明天進行相關篩檢程序。

富邦悍將今日安排一軍成員於富邦篩檢站進行快篩，圖為高國麟（左）與林益全。（富邦悍將提供）

本次新冠肺炎抗原快篩後，總經理蘇泰安表示：「一切都依據中職聯盟申請復賽程序做準備，謝謝安南醫院協助，感謝醫護人員辛勞，雖目前全數均為陰性，但還是再次提醒所有人，篩檢後仍需維持良好習慣戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，並減少外出，切勿因此鬆懈成為防疫破口。」

面對新冠肺炎抗原快篩過程中，有些選手完全不怕痛輕鬆做完就檢測，但也有選手怕痛請求護理師小力一點，過程中嚴肅帶點輕鬆，篩檢過程中的痛是一瞬間的，但等待報告的時間才是最難熬的，選手們完成檢測後再等候區，彷彿在聽考試放榜。