台灣今年5月起新冠疫情升溫，全國進入三級警戒，為了讓東京奧運代表團全員健康著想，國家運動訓練中心5月中就開始限制選手、教練休假離開中心，但也為了替代表團打氣，努力規劃泡泡懇親，接下來也要協助所有成員完成疫苗接種，以健康的身心面對奧運挑戰。

國訓中心執行長李文彬表示，為了東奧代表隊全員健康著想，從5月中疫情升為三級警戒後，就限制選手、教練休假外出，目前中心也未有固定時間的新冠篩檢，大家都待在國訓中心這個「泡泡」積極備戰中。

因三級警戒延長一再延長、目前延到7月12日，李文彬透露，長時間關在中心也擔心選手、教練心理狀態，中心規劃了「泡泡懇親」，選手、教練可以前往安排的飯店和家屬會面、充電，報名參加的家屬必須繳交一周前的行程報告，抵達高雄後由中心安排專車送到醫院做檢測，陰性後才可見面，選手懇親完也必須接受篩檢，陰性才能回中心，目前有9位教練或選手申請並完成懇親。

李文彬補充，中心也同意教練可以分梯次申請回家處理事情，返回中心前得先在安排的飯店檢疫3天，同樣病毒篩檢陰性後才能再進到中心。

至於疫苗施打，洪志昌表示除了經過醫生評估的身體狀況暫不適合施打者，已經施打過第一劑的盡快安排7月初完成第二劑接種，也會提醒代表團務必遵守東奧籌委會要求的行前96小時、72小時做兩次PCR篩檢並取得新冠病毒陰性報告，由於目前醫療院所都為了防疫相當忙碌，也要和東奧籌委會規定的醫院聯繫，看看是否可以進到國訓中心幫代表團檢測，目前正洽商中，務必讓大家在期限內完成檢測、順利出發。