屏東縣政府為防止Delta變種病毒擴散，採取擴大篩檢措施，截至目前，包括楓港、加祿及枋寮國小等篩檢站，共採檢3914人，其中3133人結果出爐、皆為陰性，其餘人仍在檢驗當中。

屏東縣長潘孟安也強調，東海國小社區篩檢站及建興國小社區篩檢站，於29日下午1點啟用，另外為防堵枋寮醫院可能感染，持續關閉醫院門急診，進行全院清消及全院PCR檢測。

縣府28日起在枋寮國小設立篩檢站，建立防堵第一圈的篩檢站，持續增加篩檢量能，29日建立第二圈的東海國小、建興國小篩檢站，讓更多民眾可以前往篩檢，確保健康以及防堵可能傳染鏈。尤其針對6月14日後曾至枋寮醫院就診民眾、陪病家屬仍未篩檢者，也開放枋寮鄉、春日鄉鄉民可以依照時段前往篩檢。

各篩檢站截至29日上午7時30分最新報告，包括楓港篩檢站從6月24日至28日共採檢2149人，PCR檢測皆為陰性；加祿篩檢站6月27日至28日共採檢931 人、537人PCR檢測為陰性，394人持續檢測中；枋寮國小篩檢站共採檢834人，447人PCR檢測為陰性，387人持續檢測中。