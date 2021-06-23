北市疫情連環爆！繼北農第一、第二果菜市場共54人群聚感染，北市議員許淑華23日也踢爆，同樣位在萬華的環南市場已達22人確診，環南市場共900多攤2800人，市府目前竟只篩檢完790人、篩檢率28％，痛批「台北到底還有多少地方會爆炸？」

許淑華指出，深入追查環南市場群聚，愈挖問題愈多，環南市場已有22名攤商確診，匡列篩檢問題一堆，環南市場總共2800名攤商，北市竟只造冊1054人要做篩檢，但到現在也只有篩790人，剩下264人沒篩完。

許淑華說，環南市場是北台灣最大家畜批發市場，每日進出的貨品人流不斷，2800名攤商只篩790人、篩檢率28％，剩下72％可能早有潛在確診者，放任不管就是放任疫情爆炸。

「北農、北藝、環南市場，台北到底還有多少地方會爆炸？」許淑華要求，衛生局必須加強疫調、匡列和擴大篩檢對象，考量市場人潮擁擠，「人與人的連結很深」，應比照北農強制場內工作人員做快篩，才有辦法守住，針對22日的確診者，衛生局也遲遲拿不出疫調結果，也沒去匡列他在市場的接觸者。

許淑華統計，環南市場5月25日有3人確診、31日2人、6月6日1人、8日1人、10日1人、12日1人、11日1人、12日1人、13日3人、14日2人、18日3人、20日2人，21日1人，累計至今已有22例確診，北市府還要坐視不管嗎？

北市市場處長陳庭輝表示，關於確診數與篩檢業務主要是衛生局，但就他所了解，環南市場9、11、18號有做3次篩檢，篩檢了700、800人，結果是3快篩陽、後來2位PCR陽，市場處主要是負責場地環境，攤位都有清消，市府也設置快篩站，市長柯文哲也提到要想辦法「強迫攤商去篩」。