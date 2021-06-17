苗栗縣17日新增一名本國籍確診者，其公開足跡。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣長徐耀昌17日下午說明縣內疫情狀況，總共新增31名確診者，其中30名為外籍移工，均為先前匡列的居家隔離者，包含京元電子17例、智邦科技12例、京鼎精密科技1例，還有1名本國籍清潔工確診，共匡列5人，其公開足跡將公布於苗栗縣政府網站，為在頭份市某早餐店外帶。

徐耀昌指出，確診者中，總共24例男性、7例女性，僅有清潔公司員工為本國籍人士，由於30名外籍移工均為先前匡列的居家隔離者，均於中南部集中檢疫所隔離，分別隔離10至14天，因此沒有公開活動史。

本國籍清潔工為案13618，為住在頭份市的男性，匡列同事、家人共5人，已經完成疫調，足跡於頭份市的早餐店外帶餐點。

徐耀昌也指出，累積確診個案達521人，其中外籍人士占426人約82％、本國籍95人。企業快篩部分，6月16日，前源科技快篩59人，全數陰性，永大展機械快篩7人，全數陰性，另群創光電、大智人力仲介直接採檢PCR，各採檢144人及12人，報告等待中。

另外頭份竹南運動公園快篩站均為陰性，全縣快篩人數達2625人，有3個為陽性反應。大型企業員工篩檢總人數達17702人，陽性者有255人。

在疫苗的部分，徐耀昌也表示，於17日至11點止，已有7427人接種，接種率59.3％，施打狀況分時、分流，中央配發疫苗數量預計18日就可以完成。衛生局長張蕊仙也提醒，有民眾在接種後48小時可能有部位腫脹、疲憊、肌肉痠痛、發生等症狀，會在48小時內緩解，若有持續，甚至出現過敏、暈眩、氣喘等症狀，請盡速就醫，並告知醫師接種時間，由醫師判斷狀況。