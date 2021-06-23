新北果菜市場22日全面篩檢，共篩了3627人，全數陰性，除了果菜市場篩檢，昨日40處社區篩檢站也創下有史以來最多的篩檢量達6424人，其中有773人自述有北農接觸史，17名陽性個案中，有1人有北農接觸史，另還有2案在北市環南市場工作。

新北市長侯友宜23日市政會議中表示，北農跟新北息息相關，雙北要共同合作，面對事件共同承擔並解決問題，昨日果菜市場篩檢，在亞東醫院協助下，短短1天就幾乎把所有員工、承銷商篩了98％以上，剩餘1點多是因為輪休沒來。

侯友宜說，北農就在萬華，只要是群聚他都非常擔憂，新北果菜公司有10％人與北農有互相交易往來，還有很多在北農工作的人住在新北，目前北農確診51例中，有27人住在新北「帳就掛在新北」，必須趕快把這27人的傳播鏈控制住，是新北最重要的一件事。

侯友宜說，扣掉果菜市場昨日篩檢輛，新北40處社區篩檢站篩檢量也大幅成長，高達6424人，其中板橋江翠篩檢站篩了908人，江翠站離北農、環南市場非常近，吸引了很多人前來篩。

侯友宜說，這些來社區篩檢站的人有773人自述有北農接觸史，17名快篩陽性者中有1人有北農接觸史，還有2案在環南市場工作，希望大家都願意來篩，只有解決問題，才能得到控制。

新北市農業局長李玟表示，目前中央定調，環南市場、濱江市場因是台北一市、二市外為零售場，都屬於這波的群聚感染範圍。