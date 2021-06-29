新竹縣疫情狀況圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣機構群聚關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣機構群聚關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診個案關係比例。新竹縣機構群聚關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣29日增加4名確診者，縣長楊文科29日在直播中表示，4個案均與竹東長照機構群聚感染有關，另外也有2名確診者過世，分別為是案13913和13503，均是70歲以上男性長者，也是竹東2間長照機構住民，楊文科也對此表示遺憾。

29日新增的4名確診者，其中3人案14811、14812和14837，為竹東某護理之家先前確診的照服員14355的妹妹、媽媽和爸爸，由於案14355在自家3樓隔離，期滿前採檢確診，因在家屬不同樓層，未將同住家人匡列為接觸者，其母、妹於竹東的社區篩檢站自動快篩，快篩陽性後再以PCR採檢，案14837雖然快篩陰性，但因同住家人均為陽性，因此做PCR後確診，其中案14811、14812均在集中檢疫所，案14837則已隔離於醫院。

另案14813則為本國籍50多歲男性，居住在竹東鎮，也是竹東某醫院C樓病房住民，從5月25日至6月23日共4度配合醫院PCR採檢，均為陰性，但27日因為發燒、咳嗽而採檢，確定為陽性確診，就地收治於醫院隔離治療。

兩案分別匡列16及51人，在高風險公共場所活動史包含竹東鎮東寧路3段100號1樓鴻宇美式炸雞、竹東東峰路13號能安藥局和北埔埔心街74號OK超商等3處。

而兩名死亡個案為案13913和13503，其中案13503則為長照機構住民，為70多歲男性，於16日確診，案13913為護理之家住民，為80多歲男性，19日確診，均於29日由楊文科宣布已過世，縣內罹患新冠肺炎的死亡個案累積至6人。

另外，新竹縣29日也傳出新增2起在接種疫苗後14天內過世個案，衛生局長殷東成表示，因甫接獲通報，僅知2人均有慢性病史，也將由在地衛生所了解狀況。

楊文科表示，由縣內確診者關係圖分析，有近9成來自機構、家庭群聚感染，提醒民眾務必謹慎防疫，不能大意。