北市批發市場大規模篩檢，台北市長柯文哲今在防疫記者會上提到，7月1日至3日市場的大規模篩檢，共篩檢1萬3607人，其中69人為陽性，與中央討論後得知，其中有13人以前曾確診，表示感染後1個月，鼻腔內仍有病毒，但CT值都超過30，目前這些人在臨床上都不具傳染力，柯說，未來確診超過17天、CT值超過30，可視為陰性。

柯文哲說，批發市場3天PCR篩檢共1萬3607人，有69人陽性，其中13人曾是確診者，表示有些人感染後經過1個月，鼻腔內還是有病毒，他們的CT值都超過30，目前這些人都在臨床上是不具傳染力。

柯文哲表示，這些人要另外處理，未來PCR檢測結果有兩種，分為PCR陰性和PCR陽性，而如呈陽性還要去分析確診是否超過17天、CT值超過30，這些人可視為陰性。

柯文哲指出，環南市場目前共39名確診者住在防疫旅館，其中23人有症狀、6人須送醫，不到3分之2，表示年輕人中大部分為無症狀或症狀很輕，因此要用普篩的方式處理，否則黑數將潛藏在社區，很快就會散布開來。