高雄23日新增9例本土個案，其中仁武區家庭群聚感染導致7人染疫，感染源竟是60多歲的案14359將病毒從新北恩主公醫院帶回高雄，傳染給家中其他成員及相關接觸者，另外，案14302則是在新北淡水染疫後，將病毒傳染給旗山友人，目前所有確診者接在負壓隔離病房隔離中。

根據高市府疫調顯示，仁武家庭群聚案中，60多歲的指標個案14359曾在新北恩主公醫院開刀住院，而他的病房就在新北恩主公群聚案首例病患的隔壁房，出院後，回到高雄傳染給年僅4歲的兒子、20多歲女兒及其男友，女兒進而傳染給表姐，隨後再由表姐連帶傳染給同住家人及同事。

高市府衛生局表示，該起家庭群聚案件共導致7人染疫，立即對相關接觸者展開匡列採檢工作，目前共匡列225位接觸者。

而另一起群聚感染案，則是戶籍設在新北淡水的案14302引起，他曾在5月6日到6月1日頻繁往返高雄及淡水，因為案14302在淡水期間時常到傳統市場採購，因此高市府衛生局推斷，案14302可能是在傳統市場內感染，再回到高雄傳染給旗山友人案14300。