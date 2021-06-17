學甲郵局專員和員警耐心地告知被害人已落入詐騙陷阱。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

學甲分局長翁誌宏（左一）立即表揚阻詐有功員警。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

瘋網購，但也要小心被騙！台南市學甲區一名女子有意購買大陸某商品，必須先使用微信紅包儲值，有名LINE帳號自稱「JDpay」男子表示可代為儲值，女子近日收到「JDpay」指示，17日中午到學甲郵局匯款時猶疑不定，臉上露出不安神色，幸好學甲員警及郵局人員及時發現並上前關切，讓女子打消匯款念頭，才成功保住3000元荷包。

台南市學甲警分局學甲派出所副所長莊朝河、警員朱甫原及林耘德今天中午12時巡邏經過學甲郵局時，柯姓專員急忙上前告知，有一名女子於櫃台匯款時不停地接聽電話，神情相當慌張，莊等3員察覺有異上前關心。

女子向員警表示，日前在網路上購物時，須先使用微信紅包儲值，遂自行上網搜尋，發現有一名LINE帳號自稱「JDpay」男子說可代為儲值，並指示她匯3000元至其指定的帳戶。

學甲員警及郵局人員紛紛不厭其煩地解釋，以及告知此係常見詐騙手法，女子才驚覺而打消匯款念頭。

學甲警分局長翁誌宏說，詐騙集團犯罪手法千變萬化，詐騙對象不分本國或外籍，應特別留意「網路匯款」、「訂單錯誤」、「解除分期」、「操作ATM」、「遊戲點數」等詐騙關鍵字。並秉持冷靜態度小心求證，以免遭受詐騙。