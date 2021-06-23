聯準會主席鮑爾掛保證通膨災難不會發生，激勵周二美股三大指數全面收高，台股今日跟著敲鑼打鼓，連日扮演多頭主流的航運股壓回修正，改由電子股重掌兵符，權王台積電(2330)回魂點火領軍，電子股聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)攜手向前衝，金融股國泰金(2882)、富邦金(2881)協力助攻，推升指數一度大漲近300點、奔高17375.79點，重回短期均線之上，終場加權指數收在17336.71點、上漲261.16點，成交值為5247.94億元。今日外資(不含外資自營商)買超109.5598億元，投信賣超16.4253億元，自營商買超141.9269億元，三大法人買超235.06億元。

權王台積電(2330)力掃外資降目標價及連2賣陰霾，今一吐悶氣開高走高，盤中最高價來到598元進逼600大關，成功收復月線，帶動聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)等大型電子股跟進強彈，鼓舞多方士氣大振，連帶激勵電子次族群包被動元件國巨(2327)、華新科(2492)與凱美(2375)同步走高，矽晶圓族群環球晶(6488)、台勝科(3532)與合晶(6182)等閃閃發光，MOSFET族群尼克森(3317)、富鼎(8261)、杰力(5299)與大中(6435)群起攻之，車用電子族群為升(2231)、胡連(6279)、貿聯-KY(3665)和同致(3552)齊催油門火力全開，PCB族群金像電(2368)、敬鵬(2355)、華通(2313)、定穎(6251)、台郡(6269)等紅光滿面。

連日扮演台股主流的航運股受累大股東申報轉讓風暴紛紛跳水，散裝、貨櫃航運股東倒西歪，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全面亮燈跌停，散裝股慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台航(2617)、中櫃(2613)、裕民(2606)等跟進躺平，衝擊航運股盤中超過13檔翻船跌停，類股指數暴跌逾8％，成台股重災區。鋼鐵人亦遭賣壓調節開高殺低，海光(2038)、威致(2028)盤中齊挫跌停，中鋼(2002)、中鴻(2014)、高興昌(2008)、春源(2010)、燁興(2007)、大成鋼(2027)、新光鋼(2031)、彰源(2030)等同步軟腳。

Fed主席鮑爾偏鴿派言論激勵美股反彈，外資吞下定心丸，今日翻多買超台股109.55億元。台股今適逢航運指標股大股東賣股衝擊慘遭屠殺，資金快步轉往電子股挪移，包括指標股台積電(2330) 、聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)等同步大漲逾2％，多方士氣大獲鼓舞，助威指數大漲逾200點，收復各短均線。分析師表示，Fed釋出提早縮減QE訊息，對台股影響是「憂喜參半」，美元指數強彈，方向上不利外資回補，但有本土資金持續挹注之下，預期電子、傳產雙主流趨勢不變，可關注市場需求持續強勁、目前本益比較低的族群。

台股技術面重回多方控盤，電子今日重獲買盤青睞，後續仍觀察市場資金流向，若美股續穩，預計台股下半周仍是高檔震盪整理為主。台股未來若能站穩月線之上，短期均線走升，再將持股比重提升，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意紡織、金融、原物料、PCB、車用、半導體等族群。