美股三大指數漲跌互見，日韓股市今早疲軟。台股今日開高30.18點、為17621.15點，在航海王持續領航、鋼鐵人補漲及電子股輪動三雄鼎力下，推升加權指數大漲百餘點，衝至17713.24點，再創歷史新高紀錄。不過，開盤30分鐘後，航海、鋼鐵高檔賣壓突然湧現，貨櫃、散裝族群賣單急殺紛紛翻黑，鋼鐵股中的大成鋼也打開漲停往下，拖累指數由上漲百點，變成下跌40餘點。

分析師指出，今早航海王續航，資金比重持續超車電子，由於累積不少獲利賣壓，盤中出現修正，目前對航運族群應抱持順勢而為，需要思考是否選擇停利。值得注意的是，早盤電子個股零星點火，能否漸漸成為主流，擔綱下波攻堅的主力。觀察早盤成交放量，由於第二季季底作帳倒數2個交易日，需提防有大咖會藉指數掩護，提前拔檔獲利了結。

盤面上，航海王晨盤強勢領航，但開盤半小時後，賣單急殺，貨櫃三雄中萬海(2615)一度失守300大關、陽明(2690)由紅翻黑，跌幅3.6%以上、長榮(2603)跌幅也超過2.5%，散裝族群也回檔修正；鋼鐵人今日也見震盪，龍頭股中鋼(2022)多空在平盤處進行激烈攻防，由不鏽鋼族群領軍揚升，彰源(2030)、運錩(2069)強鎖漲停，允強(2034)漲停雖打開，但漲幅仍在8%以上；蘋概股多頭開始蓄力表態，大立光(3008)漲幅3%以上、台積電(2330)勉強維持平盤、台郡(6269)漲幅近5%，股價來到近期高點。

分析師表示，目前技術面短中長期均線均呈多頭排列，趨勢持續向上，加上美國基礎建設計畫達成協議有利原物料族群，傳產、金融、電子維持良性輪動，月營收預期仍有個股利多，且接下來法說會預期亦偏向正面，台股短線將有表現的機會。