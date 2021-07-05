股票基金近周資金流向，富達國際表示，根據統計， 已開發國家中，美股基金連3周買超，新興市場國家中，台股基金單周流入6.5億美金，巴西流入3.9億美金。至於科技股基金也轉為買超。 富達國際表示，由於美國公布優於預期的非農就業數據，有效提振市場對經濟復甦的信心，美國股市收高，美元也同步走高。美國6月非農數據優於預期，新增就業人數來到10個月新高，顯示勞動力短缺獲得緩解，且尚不足以改變Fed政策方向，投資人因而樂觀看待。

至於股票基金流向，富達國際表示， 整體股票基金連27周買超，國際股票資金也連52周買超。在單一國家股票方面，已開發國家中，美國連續3周買超，單周流入4.2億美元；歐洲轉為賣超，單周流出0.6億美金。新興市場國家中，台灣單周流入6.5億美金，巴西單周流入3.9億美金。產業類股資金流向，科技股基金轉為買超，單周流入9.8億美金；金融股連續兩周賣超，單周流出7.1億美元。 而債券資金流向， 整體債市持續買超，高收益債券連續2周買超，單周流入12.4億美元。

對於後市展望，富達表示，在成熟市場股市維持選擇性做多之立場，增持歐洲股票，因當前政策環境支持企業獲利上調和經濟活動的加速。成熟市場與新興市場間經濟成長的分歧將持續，對於新興市場資產(外匯除外)保持中立態度。未來利率風險偏向上行，因此對於存續期間則傾向偏好較短期，由於高收益債的短存續期間特性以及其當前違約率，使其收益率相當具有吸引力，相較於低收益率的投資級債或是在政策緊縮環境將較為波動的新興市場債，富達投資團隊較偏高收益債。