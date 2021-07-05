上海航交所上周最新SCFI綜合指數再創新高，但BDI指數連續出現下跌，加上今天電子股反彈，資金轉向，航運股漲多回檔，散裝航運領跌，新興(2605)、正德(2641)出現跌停，慧洋-KY(2637)及裕民(2606)跌幅一度來到9％附近。貨櫃三雄中，萬海(2615)跌幅較大，盤中面臨300元保衛戰，跌幅擴大到8％。

上周SCFI報價持續強勢，比前1周續漲119.74點至3905.14點，周漲幅達3.16％，其中，美東線、美西線和歐洲線運價均創新高，且漲幅全面擴大，美東線每FEU突破9000美元。不過，受海岬型船運價大減近1500美元的影響，BDI跌幅逾1.5％，為連續3個交易日走弱。

從需求面來看，本土法人今天出具報告指出，美國製造業ISM指數今年6月以來連續13 個月擴張，歐元區製造業PMI指數連續12個月擴張，歐美經濟領先指標的強勁，驗證貨櫃航運淡季需求的強勁，且將旺季更旺。

而近期運價指數持續創高，由於遠洋運價反映到營收，會有1個月以上的落差，加上，受到塞港影響，將推升遠洋航商8月及9月營收，若運價居高不下，第4季甚至有機會優於第3季。2022年新船下水量低，明年6月工人換約，恐將加重供不應求情形，航運股長線發展仍是正向。