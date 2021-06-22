台南1名50多歲釣蝦場主管因為喜歡1名國中少女小芳（化名），得知對方家境清寒後，竟向小芳母親提議每月可提供1萬元，要小芳與他交往並發生關係；而小芳母親竟同意並簽下賣身契，小芳因此在2019年3月起遭男子帶到旅館性侵14次，最後是癱瘓在家的父親得知此事提告，法院各判男子與母親3年9月、3年1月徒刑，可上訴。

判決書指出，1名在釣蝦場擔任主管的男子因為與小芳母親相識，竟開口提議若小芳與他發生關係，每月可提供1萬金援和滿足對方物質需求，而小芳母親聽聞後竟同意並簽下女兒的賣身契；2人在契約中提及，「立約人（母親）同意女兒與男子為男女朋友，並同意有性關係，期間女兒不得有其他男友，且不得提出告訴，若違反將賠償男子500萬。」

小芳因此在2019年3月1起至6月間，被男子強迫帶到旅館性侵14次，每次都會收到對方匯款2500元；而因病癱瘓在家的父親最後得知此事後氣憤提告，父親說，男子曾到家中表示很喜歡小芳欲交往，願意每個月提供生活費並協助完成學業，等到小芳18歲會拿50萬聘金迎娶，他當下即拒絕，沒想到妻子竟背著他做出此事。

不過男子辯稱當時已與小芳有感情交流，是出於好心才金援，而契約內容也是對方母女同意的；小芳母親則說她患憂鬱症，簽約當下沒有看內容，只知道對方會提供幫助；法官認為男子在簽約前已多次提到每月1萬「以錢換愛」，且父親已表明拒絕，母親仍私自簽約，依引誘少女為有對價之性交罪判男子3年9月、小芳母親3年1月，可上訴。