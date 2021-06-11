期盼翻新後打造北海岸在地景點。（新北市城鄉局提供）

新北市府啟動環境改善計畫，除了清整周邊環境、拆除違章建築，近日也與管委會召開視訊會議。（新北市城鄉局提供）

新北市石門區「海灣新城」社區全盛時期近300戶住家，因冬季東北季風強勁、海風侵蝕嚴重，迄今僅留下10餘戶居住，被地方戲稱為北海岸「三大鬼屋」之一；新北市府啟動環境改善計畫，除了清整周邊環境、拆除違章建築，近日也與管委會召開視訊會議，將進一步推動社區綠美化及竹林地規畫，期盼翻新後打造北海岸在地景點。

「海灣新城」社區鄰近白沙灣海岸、富基漁港兩大景點，一整排波浪狀建築引人注目，沿路風景美不勝收，40多年前蓋好後被視為高級度假社區，吸引不少大企業家置產，後因海風侵蝕嚴重，加上人為疏於管理維護，迄今社區荒廢僅留下10餘戶居住。

新北市城鄉局表示，海灣新城社區位處北海岸白沙灣地區重要的節點，市府主動提出環境改善計畫，盼翻轉鬼屋惡名；第一階段於去年10月協助住戶成立管委會，並舉辦淨灘及家園環境整潔，接著投入社區營造，引導社區提案環境改造計畫，在市府與管委會合作下，今年4月清整閒置竹林地，並由社區自費拆除違章建築。

新北市城鄉局指出，市府同時在今年4月協助社區召開都市更新整建維護第一次審查，朝向海灣新城社區公私領域全面性環境改善，近日疫情期間工作不中斷，本月初透過視訊與管委會召開工作會議，將進一步推動社區綠美化及竹林地規畫，期盼塑造海灣新城為在地景點。

新北市都市更新處長張壽文表示，都更處已派遣整建輔導輔導團隊進入社區輔導，協助社區製作相關書圖，向市府提出立面修繕補助申請，並於今年4月召開預審會議，後續持續輔導建築物本體及周邊環境改善，期待打造青春山海線一大亮點。

(中時 )