外界有建議稱6月28日後，雙北可維持三級警戒，其他縣市降為二級，甚至有民眾認為有望解封出遊，台北市長柯文哲17日說，要居安思危，這就像一堆乾柴被一顆火種放下去燒，若疫苗有打、柴就不會燒，他這周要拚北市降到10個確診以下，還要再想想。

柯文哲說，他16日就開始想解封要怎麼做，至少這周先想辦法將北市整個確診數降到10個以下，他認為這不是雙北問題，而是全台問題，不只是首都生活圈，根本是高鐵一日生活圈，算滿難的題目。

柯說，要參考其他國家經驗，像美國超過50％民眾打過2劑疫苗，但每天確診還是1萬人，就像大聯盟的態度在打球，但英國卻選擇封城，英、美同樣是盎格魯‧薩克遜人，但風格卻不一樣，美國是相信科學、經濟、工業的力量，每天感染1萬人照樣解封，英國就不願意。

柯說，這不只是醫學問題，是政治文化問題，他現在不敢擅作主張，還有幾天可以再想，先把北市清零計畫做到一個程度，再讓社會討論，是否忍受一定程度感染而解封，還是要追求「＋0」的文化，他不預設立場，大家可討論。