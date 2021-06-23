628後「微解封」有望？ 侯友宜建議中央先做好四件事

三級警戒會不會延長或採微解封，中央下午將宣布，新北市長侯友宜23日表示，新北市目前看起來還是沒有這個條件，我們好好努力把防疫做好。

侯友宜說，目前新北市還是在疫情嚴峻的時刻，雖然已經控制住緩緩的往下降，但還要繼續努力，希望能夠阻斷隱形傳播鏈。

侯友宜說，他一直沒有那麼樂觀看待可以解封，至於微解封到底有哪些場館可以做到阻斷隱形傳播鏈，這部分要非常謹慎的評估，新北將待中央宣布後再因應。

但侯友宜強調，「不過新北市目前看起來還是沒有這個條件，我們好好的努力把防疫做好」。