全國升至三級警戒，許多攤商、夜市及店家都已停業逾一個月，台北市長柯文哲昨(28)日表示，北市5個夜市「微解封」，可開放1／4的攤商營業，引起各界關注。不過，根據一份網路民調顯示，大多數網友反對這項政策，並認為疫情尚未結束有風險。

柯文哲指出，夜市復業採取兩個原則，考量南萬華還是疫情熱區，若要復業需與衛生局、市場討論並採申請制，其他則維持一律採取外帶方式運作，以先開放1／4的攤商為原則，視未來幾天狀況再做調整。

入口網站《YAHOO》以「雙北部分夜市微解封，你是否贊成這個政策?」為題，進行網路投票，投票時間為6月29日至7月3日，截至29日下午4點，已有超過1千名網友參與投票，結果顯示，「贊成，做好防疫也須顧經濟」有343票，「反對，疫情尚未結束有風險」則有826票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成柯文哲該政策，並認為示做好防疫，也須顧經濟的網友表示，「只要做好防疫就好」、「疫苗普及前只能學習與病毒共存」、「經濟問題也是基本民生，可以在兩者之間找到平衡點，也是非常考驗政府的執政能力的，所以我贊成」。

反對該政策，並認為情尚未結束有風險的網友則指出，「還有零星疫情，足跡不公布，夜市成為病毒傳染溫床」、「說沒有放鬆的本錢然後開放夜市....」、「先保命，其他就不那麼重要了」、「尚有疫情風險存在，畢竟疫苗施打率還低」。